В ЦИК Карелии назвали состав депутатов нового созыва Заксобрания

В ЦИК Карелии раскрыли распределение мандатов среди партий в новом созыве Законодательного собрания. Всего в парламенте будут заседать 36 депутатов.

Так, «Единая Россия» получила 22 депутатских кресла. По 4 депутата будут представлять КПРФ и партию «Справедливая Россия - За правду!». У ЛДПР и «Яблока» - по 2 мандата. По одному креслу получили «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

Выборы в Законодательное собрание Карелии прошли 17-19 сентября. Фото rk.karelia.ru