ЦИК Карелии соберется на заседание 21 сентября

Очередное заседание ЦИК Карелии состоится 21 сентября в 14:00. В Центризбиркоме сообщили, что оно будет 148-м по счету. На повестке – подведение официальных итогов выборов в Госдуму РФ и Законодательное собрание республики.

Члены ЦИК Карелии рассмотрят также вопросы о жалобах на нарушения закона о выборах, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов по одномандатному избирательному округу.

Также ЦИК официально объявит итоги голосования на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Еще в повестке значится пункт «разное». // Фото: Яндекс.Карты