Пернатые устроили птичьи ясли на дачном участке

Чайки, утки, скворцы, трясогузки и ласточки построили свои гнезда на небольшой территории дачного участка Ольги Никитиной в деревне Метчелица.

«Чайки несколько лет вьют гнездо на старом доме рядом с нашим. Первые годы они боялись нас и налетали, как только мы приближались к дому. Сейчас принимают нас более спокойно – не трогают. Подросшие птенцы продолжают жить на нашем берегу»,

— рассказала Ольга.

Дачница получила доверие и диких уток. Птицы не первый год выводят птенцов рядом с жилищем дачницы.

Часто приводят своих детей, а мы их подкармливаем. Утиное семейство даже спать укладывается у нас на берегу. Бывали случаи, когда мы осенью копали картошку, утки гуляли рядом, червяков и мелкую картошку клевали. Помощники!

— рассказывает Ольга.

Для семейства скворцов Ольга с мужем смастерили скворечник.

«Тоже дети у них. Ох и поют они красиво по утрам! Под крышей дачи также живут трясогузки, а в сарае ласточки гнездо вьют. Вот так и живем, Любим их всех, не обижаем. И они, наверное, нас любят, раз каждый год вьют гнезда на нашей даче». //фото Ольги Никитиной