Почему перед незаконной постройкой в Каскесручье пасует власть?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Скандальная история о незаконном строительстве дома на берегу Онежского озера в вепсской деревне Каскесручей, которая недавно заинтересовала руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, продолжает обрастать новыми подробностями. Причем довольно странными.

19 июня 2023 года в Прионежском районном суде РК должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене судебного решения, оставившего без рассмотрения иск администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения к владельцу земельного участка на берегу Онежского озера Евгению Канскому с требованием снести самовольную постройку. Ходатайство было подано главой Рыборецкого вепсского сельского поселения Михаилом Поляковым.

На судебное заседание, которое было назначено на два часа дня, никто, кроме меня, не пришел. Буквально шесть-семь минут третьего я выходила из здания суда и в дверях столкнулась с Поляковым. Я подумала, что глава Рыборецкого поселения элементарно опоздал, и у меня все же есть шанс поприсутствовать на судебном заседании. Но Михаил Поляков меня сразу разочаровал, заметив, что направляется в районную прокуратуру, из суда повестки не получал и не может быть одновременно сразу в двух местах.

Ответ меня ошарашил. Дело в том, что и Прионежский районный суд, и прокуратура Прионежского района, и администрация Прионежского района расположены в одном здании - просто на разных этажах. При желании можно было бы, я уверена, и в суд успеть, и прокуратуру не обидеть.

Для того чтобы понять, насколько странным внешне выглядит порой поведение представителей муниципальной власти, вкратце напомним историю, взбаламутившую жителей Каскесручья.

Наспех сколоченный домик появился в прибрежной полосе Онежского озера зимой 2021 года. Возмущение местных жителей вызвало уничтожение березовой рощи и котлован внушительных размеров, который появился рядом с домиком-сарайкой. Граждане стали обращаться в самые различные инстанции с просьбой проверить законность развернувшегося строительства. От обозначенной ленточкой границы участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143 до крутого берега было всего несколько шагов.

20 мая 2021 года из Северо-Западного теруправления Росрыболовства пришел официальный ответ, что на земельном участке построен «каркасный дом без фундамента». По законодательству, нельзя приватизировать участок, где нет объекта капитального строительства. Тем не менее, его удалось приватизировать.

В июне 2021 года управление Росреестра зарегистрировало право собственности на данный участок земли. После этого участок был продан Евгению Канскому, который приступил к возведению уже более солидного строения.

Жители Каскесручья продолжали забрасывать жалобами чиновников. Дело в том, что крутой берег Онежского озера в деревне Каскесручей постепенно разрушается. Понятно, что возведение солидного дома в нескольких шагах от обрыва, не способствует сохранению береговой полосы.

В конце октября 2021 года в Каскесручье побывал инспектор карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору и, естественно, выявил на участке самовольную постройку. Рыборецкую администрацию уведомили о нарушении, и она вынуждена была обратиться в суд с требованием снести постройку.

В конце 2021 года в Прионежском суде состоялось предварительное судебное заседание. А дальше, образно говоря, дело было спущено на тормозах.

Канский в суд не пришел, но направил письменную просьбу об отложении заседания в связи с тем, что он подал иск в Верховный суд Карелии об оспаривании решения Совета Прионежского района, утвердившего генплан и план землепользования и застройки. Дело отложили. Административный иск Канского Верховный суд Карелии оставил без удовлетворения. Казалось бы, ничто не мешало продолжить рассмотрение дела в суде Прионежского района. Но тут что-то произошло с истцом.

Представитель администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения просто перестал являться в суд. Повторный вызов истца в суд в сентябре 2022 года также не дал никаких результатов.

В октябре 2022 года дело было сдано в архив.

Тем временем возведение дома на берегу озера внешне замедлилось, но не остановилась. Были установлены с десяток столбов линии электропередачи, которые косвенно подтверждают, что владелец участка не отказался от планов по строительству жилого дома.

В мае 2023 года я решила вернуться к этой истории. Тогда нынешний глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Михаил Поляков сказал, что ему ничего не известно о незаконном строительстве в Каскесручье и об иске, поданном в Прионежский районный суд.

«У меня есть пока чем заниматься…. Я, честно говоря, не знаю. Я вам честно скажу, я даже не пробовал узнать»,

- заметил Михаил Поляков по поводу строительства на берегу озера.

После выхода статьи в интернет-издании «Петрозаводск говорит» в ситуацию вмешался Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку по факту нарушения природоохранного законодательства в Карелии. После этого сотрудники карельского Следкома выезжали в Каскесручей с проверкой.

Видимо, о сомнительной стройке «заставили узнать» и Полякова. Во всяком случае в начале июня 2023 года ходатайство об отмене судебного решения, оставившего иск к Канскому без рассмотрения, подписал именно Поляков. Ходатайство он, конечно, подал, а вот в суд не явился. Я попыталась выяснить у главы Рыборецкого поселения, почему он подает ходатайство, а в суд не приходит. В ответ он предложил все подробности узнавать в суде.

«Вы достаточно плохо обо мне отозвались в своих статьях, поэтому я не буду с вами разговаривать»,

- сказал Поляков, завершив телефонный разговор.

Случается, конечно, что я критично высказываюсь о представителях власти. Но конкретно Михаилу Полякову если и следует обижаться, то только на себя. В статье была приведена исключительно его позиция по ситуации в Каскесручье. Другой вопрос, почему представители власти на самой низовом, а значит, максимально приближенном к гражданам уровне, позволяют себе «обижаться», когда речь идет об исполнении ими прямых обязанностей. Мне, кажется, что подобная реакция недопустима. Я понимаю, что Полякову было сложно объяснить, как так получилось, что он сам подал ходатайство, а затем проигнорировал судебное заседание.

Каковы были его мотивы? Или он подал ходатайство для отвода глаз? Тогда к нему возникает еще больше вопросов, на которые он обязан ответить, раз уж возглавил сельское поселение. Согласно законодательству, к вопросам местного значения относится деятельность, связанная с муниципальным земельным контролем. Это касается и случаев о допустимости размещения объектов ИЖС или садового дома на конкретном земельном участке.

В общем, ситуация со строительством, затеянным господином Канским, - непосредственная зона ответственности главы Рыборецкого сельского поселения. Но Поляков не желает говорить, видимо, на неприятную для него тему.

Как сообщили в Прионежском районом суде, ходатайство Полякова было отклонено, так как не было представлено доказательств уважительных причин, не позволивших представителям Рыборецкого поселения явиться в суд. Правда, отметили в суде, это не исключает возможности для администрации Рыборецкого поселения вновь подать иск в суд.

Откровенно говоря, мне даже сложно представить силу, которая бы заставила главу Рыборецкого сельского поселения вновь обратиться с иском в суд, чтобы прекратить незаконное строительство на берегу Онежского озера. Согласитесь, если даже вмешательство председателя Следственного комитета России не помогает, то, видимо, существуют такие «резоны», которых обычным гражданам точно «не перешибить».