Продолжается варварское освоение берега Онежского озера

Текст: Антонина Кябелева

В деревне Каскесручей Прионежского района продолжается обрушение берега Онежского озера. Здесь происходит то же самое, что и по всей Карелии, где набирает темпы варварская застройка берегов озер и рек. С тем только отличием, что в Каскесручье природа уже начала «мстить».

Природоохранное, водоохранное, земельное и градостроительное законодательство в России — довольно строгое. При условии его соблюдения водоемы надежно защищены от негативного воздействия со стороны человека. Но в том-то и особенность нашей страны, что «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». В контексте нашей истории это «смягчение» может привести к катастрофическим последствиям.

История со строительством дома на краю берега Онежского озера в Каскесручье может стать популярным пособием для тех, кто хочет обойти закон, но не знает, с чего начать. Какие только органы власти не были задействованы в том, чтобы выполнить простейшее действие — выявить нарушение и добиться исполнения требований законодательства. Дошло даже до судебного разбирательства. Прошло несколько лет, а никто так и не смог довести эту историю до логического конца. Незаконная постройка до сих пор уродует живописный берег.

Когда зимой 2021 года в прибрежной полосе Онежского озера появился наспех сколоченный домик, явно не рассчитанный на постоянное проживание, местные жители не придали этому особого значения. Возмущение у жителей деревни вызвало уничтожение березовой рощи, где проводились сельские праздники и фестивали. Когда здесь начали рыть котлован внушительных размеров, граждане стали обращаться в самые различные инстанции с просьбой проверить законность развернувшегося строительства. От обозначенной ленточкой границы участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143 до крутого берега было всего несколько шагов.

Потребовалось несколько месяцев, на протяжении которых велась переписка между гражданами и чиновниками, чтобы хотя бы выяснить, что произошло. Очень коротко напомним главные сюжетные линии.

Заявление о проведении аукциона на право заключения аренды участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143 появилось на официальном сайте Прионежской администрации осенью 2020 года. Участок на тот момент имел вид разрешенного использования для ведения дачного хозяйства. Победителем аукциона стал некто Андрей Козлов, с которым был заключен договор аренды. Накануне проведения аукциона жителей Каскесручья собрали на общественные слушания, где шла речь о границах населенного пункта и правилах землепользования и застройки.

Водоохранная зона Онежского озера в деревне Каскесручей попала в функциональную зону жилой застройки специального вида, что впоследствии позволило изменить вид разрешенного использования участка 10:22:0030201:143 с садоводства на индивидуальную жилую застройку.

20 мая 2021 года из Северо-Западного теруправления Росрыболовства пришел официальный ответ, что на земельном участке построен «каркасный дом без фундамента». Другими словами, на участке появился объект некапитального строительства, что не позволяло приватизировать земельный участок. Но в нашей стране нет ничего невозможного.

28 мая 2021 года между карельским министерством имущественных и земельных отношений и арендатором был заключен договор купли продажи земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143.

Как сказано в официальном ответе из министерства, «в связи с осуществлением строительства объекта капитального строительства — садового дома в пределах такого земельного участка».

Другими словами, объект некапитального строительства «превратился» в «капитальный» садовый дом и на основании этого была разрешена приватизация земли.

В июне 2021 года управление Росреестра зарегистрировало право собственности на данный участок земли. После этого участок был продан Евгению Канскому, который приступил к возведению уже более солидного строения.

Жители Каскесручья продолжали забрасывать жалобами чиновников. В конце августа в вепсскую деревню приехала сотрудница администрации Прионежского района. Она подтвердила, что разрешение на строительство дома в месте, где уже вырыт огромный котлован, администрация не давала. Под строительство было согласовано только место, где появился домик-сарайка.

В конце октября 2021 в Каскесручье побывал инспектор карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору и, естественно, выявил на участке самовольную постройку.

Уведомление о выявленном нарушении было направлено в администрацию Рыборецкого вепсского сельского поселения. В декабре 2021 года в Прионежском районном суде состоялось предварительное судебное заседание по иску рыборецкой администрации к Евгению Канскому с требованием снести самовольную постройку.

Наталья Силакова, которая в то время являлась Главой Рыборецкого вепсского сельского поселения говорила в суде, что у Канского есть только разрешение на строительство садового домика, а разрешения на строительство жилого дома он не получал. Однако, объяснила она, Канский стал возводить дом практически на границе своего участка, что запрещено градостроительным законодательством.

Жилой дом должен иметь отступ от границы участка не менее 9 метров. К тому же участок граничит с лесопарковой зоной, что также накладывает ограничения на жилищное строительство.

Тогда судебное разбирательство ничем не завершилось. Канский, который в суд не пришел, направил письменную просьбу об отложении заседания в связи с тем, что он подал иск в Верховный суд Карелии об оспаривании решения Совета Прионежского района, утвердившего генплан и план землепользования и застройки.

С тех пор прошло около полутора лет. Скандальная стройка на берегу Онежского озера внешне «заморозилась». Но не остановилась. Было установлено с десяток столбов линии электропередачи, которые косвенно подтверждают, что владелец участка не отказался от планов по строительству жилого дома.

На сайте Верховного суда Карелии значится, что административный иск Канского в декабре 2021 года оставлен без удовлетворения. По логике, в 2022 году дело должны были бы рассмотреть в Прионежском районном суде. Однако этого не случилось. Истец, то есть представитель администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения, просто не явился в суд. Повторный вызов в сентябре 2022 года истца в суд также не дал никаких результатов. В октябре 2022 года дело было сдано в архив.

Нынешний Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Михаил Поляков сказал, что ему ничего не известно ни об истории с незаконным строительством в Каскесручье, ни об иске, поданном в Прионежский районный суд.

«У меня есть пока чем заниматься… Я, честно говоря, не знаю. Я вам честно скажу, я даже не пробовал узнать»,

- сказал он.

Поляков предположил, что если есть серьезные нарушения, то ими должны заниматься правоохранительные органы. Судя по разговору с Михаилом Поляковым, вмешиваться в эту историю у него нет никакого желания.

Между тем в администрации Прионежского района мне подтвердили, что собственник участка с кадастровым номером 10:22:0030201:143 не получал разрешения на строительство дома в месте, где вырыт котлован. У него есть только разрешение на строительство дачного домика, который давно построен. Другими словами, вопрос с незаконным строительством до сих пор не решен ни в одну, ни в другую сторону.

В середине мая, рассказал Поляков, в Каскесручей приезжала комиссия, состоящая из представителей минприроды, МЧС и Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Поводом стала информация о продолжающемся обрушении берега Онежского озера. По словам местных жителей, в этом году оторвался пласт в полтора метра, часть огорода ушла вниз, а до ближайшей бани осталось два метра.

Руководитель отдела водных ресурсов по РК Невско-Ладожского бассейнового водного управления Андрей Виноградов рассказал, что акт обследования будет предоставлен Главе Рыборецкого сельского поседения для принятия мер, которые могли бы защитить берег от обрушения. Главными причинами, по его словам, являются подземные воды и взрывные работы на карьерах. Виноградов упомянул и о вырубке деревьев на берегу озера. Как известно, корни деревьев удерживают береговую зону от разрушения и эрозии.

В мае в Каскесручье произошло очередное ЧП. Поляков рассказал, что собственник земельного участка, который не так давно приобрел в деревне дом, нанял рабочих, чтобы вырубить деревья на берегу озера. Как считают в деревне, деревья закрывали ему вид на озеро. Материалы этого дела находятся в полиции. В настоящий момент, рассказал глава поселения, идет определение суммы нанесенного ущерба.

Итак, что мы имеем в результате? Крутой берег Онежского озера продолжает разрушаться. Каскесручей становится все более привлекательным местом для граждан, обладающих деньгами и, не исключено, административным ресурсом. Один, невзирая на законодательство, вырыл в нескольких шагах от обрыва огромный котлован, другому не понравились деревья перед домом.

Простой вопрос: почему граждане ведут себя так, будто законодательства для них не существует? Не менее простой ответ: только потому, что за нарушением не следует наказания.

На своем земельном участке Канский ведет без всякого разрешения незаконное строительство, но в течение двух лет органы власти предпочитают не вмешиваться. А, если и вмешиваются, то только под нажимом со стороны местных жителей и прессы. Как только давление ослабевает, все с облегчением забывают о нарушениях. Неужели для того, чтобы представители власти «очнулись», нужно дождаться катастрофы? Чтобы в озеро рухнул не просто пласт почвы, а чья-то баня или дом?

В связи с тем, что в Каскесручье продолжается незаконное строительство на земельном участке с кадастровым номером 10:22:0030201:143, а местная власть предпочитает бездействовать, прошу расценивать данную статью как официальное обращение в прокуратуру Прионежского района.