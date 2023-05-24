Невыносимый шум от ТЭЦ объяснили неотложными работами

Мэрия Петрозаводска прокомментировала сообщения о невыносимом шуме с ТЭЦ, который не давал спать горожанам минувшей ночью.

Как отметили в городской администрации, возникновение шума было вызвано неотложными работами, которые проводились на объекте. Процесс сопровождался технологическим сбросом пара, из-за чего и были слышны громкие звуки.

К 7:30 утра работы были завершены. Сейчас ТЭЦ работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое горожанами. Люди пожаловались на то, что страдают от шума на ТЭЦ годами.

В мэрии отметили, что ПАО «ТГК-1» поэтапно снижает уровень шума при пусках и остановках котлов Петрозаводской ТЭЦ. Так, осенью 2021 года был введен в эксплуатацию усовершенствованный шумоглушитель на выпуске пара котла №2. Благодаря этому было зафиксировано снижение шума на 12-55%.

В прошлом году энергетики внесли изменения в проектную схему Петрозаводской ТЭЦ и впервые произвели пуск турбины на скользящих параметрах пара. Это позволило не только снизить шум при пуско-наладочных операциях, но и значительно сократить тепловые потери при пуске. // Фото мэрии Петрозаводска