Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии снова вырос

За минувшую неделю в Карелии зафиксировали на 64,3 процента случаев заболевания ковидом больше, чем выявили на предыдущей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, с 12 по 18 июня зарегистрировали 23 пациентов с коронавирусом. Заболевших стало больше в возрастных группах 50-64 года и старше 65 лет.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе за этот же период упала почти на 20 процентов. // фото: www.freepik.com