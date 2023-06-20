20 июня 2023, 19:31
Общество

На территории ФОК в Сортавале появилась новая зона отдыха

Руководство и команда комплекса обустроили место для прогулок

Новую зону отдыха оборудовали на территории ФОК в Сортавале. Там появились не только дорожки и скамейки, сообщил глава районной администрации Леонид Гулевич на своей странице ВКонтакте.

Для отдыхающих также установили фонтаны, высадили цветы. На благоустройство потратили полмиллиона рублей. Работы начались 16 апреля, а сейчас зону отдыха уже можно посещать.

Благоустраивали территорию руководитель ФОК Владимир Головченко и его команда, спонсорскую помощь оказали предприниматели района.

Скоро рядом с комплексом появятся школа, детский сад и многоквартирные дома, так что людям будет где отдыхать. // фото: Леонид Гулевич/ ВКонтакте.

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новости Карелии
сортавала
ФОК
благоустройство