На территории ФОК в Сортавале появилась новая зона отдыха

Новую зону отдыха оборудовали на территории ФОК в Сортавале. Там появились не только дорожки и скамейки, сообщил глава районной администрации Леонид Гулевич на своей странице ВКонтакте.

Для отдыхающих также установили фонтаны, высадили цветы. На благоустройство потратили полмиллиона рублей. Работы начались 16 апреля, а сейчас зону отдыха уже можно посещать.

Благоустраивали территорию руководитель ФОК Владимир Головченко и его команда, спонсорскую помощь оказали предприниматели района.

Скоро рядом с комплексом появятся школа, детский сад и многоквартирные дома, так что людям будет где отдыхать. // фото: Леонид Гулевич/ ВКонтакте.