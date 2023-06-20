ЦУР РК поможет судебным приставам улучшить обратную связь с населением

Государственные органы власти ведут официальные страницы в соцсетях, где отвечают на обращения граждан, а также публикуют важную и полезную для жителей республики информацию. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия присоединится к работе с обратной связью. Уже подписано соглашение о сотрудничестве с Центром управления регионом Карелии, который курирует ведение госпабликов региона.

«Совместная работа с ЦУР направлена на улучшение взаимодействия власти и жителей республики в интернете. Для более качественной работы с обратной связью федеральное ведомство присоединилось к системе "Инцидент менеджмент", которой пользуются все региональные органы власти и органы местного самоуправления республики. Это показывает их готовность открыто отвечать на запросы граждан, оперативно решать возникающие проблемы и вести информационную работу в соцсетях», – отметил заместитель руководителя ЦУР Республики Карелия Рустам Раджабов.

ЦУР поможет улучшить взаимодействие ведомства и населения на удобной для людей площадке, а также окажет поддержку в информировании жителей республики о работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия. // фото: из официальных источников