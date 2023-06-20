Известный санаторий в Карелии давно вредит окружающей среде

Санаторий «Марциальные воды» с нарушениями забирает из Габозера воду. Прокуратура Кондопожского района в ходе проверки выяснила, что на водозаборе нет защитных устройств.

Из-за этого рыбы и другая водная живность попадают в сток, пояснили в надзорном ведомстве Карелии.

Нарушения вскрылись в прошлом году, руководство санатория настоятельно попросили поставить рыбозащитные устройства – вынесли предостережение. Однако требование не было выполнено, вред окружающей среде продолжают наносить.

Тогда прокуратура пожала иск в суд, и он обязал «Марциальные воды» в течение полугода поставить необходимые сооружения. // фото: www.freepik.com