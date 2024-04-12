Пережившего покушение главу Мурманской области выписали из больницы

Главу Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы. Об этом губернатор написал 12 апреля в своем Telegram -канале.

Он рассказал, что врачи отпустили его при условии, что он будет строго следовать всем их рекомендациям и соблюдать процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медиков.

- Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам,

- отметил он.

Напомним, на Чибиса напал человек с ножом 4 апреля вечером. Губернатора госпитализировали с серьезным ножевым ранением в живот. // фото: Андрей Чибис/Telegram