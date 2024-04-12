12 апреля 2024, 18:23
Пережившего покушение главу Мурманской области выписали из больницы
Андрей Чибис рассказал, что ему разрешили перейти на дневной стационар
Главу Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы. Об этом губернатор написал 12 апреля в своем Telegram -канале.
Он рассказал, что врачи отпустили его при условии, что он будет строго следовать всем их рекомендациям и соблюдать процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медиков.
- Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам,
- отметил он.
Напомним, на Чибиса напал человек с ножом 4 апреля вечером. Губернатора госпитализировали с серьезным ножевым ранением в живот. // фото: Андрей Чибис/Telegram