Губернатор Мурманский области очнулся после операции и записал видео

Глава Мурманской области записал обращение и опубликовал его в своем Telegram-канале. Андрей Чибис поблагодарил врачей, которые спасли его после нападения.

Напомним, неизвестный набросился на губернатора с ножом 4 апреля вечером и серьезно ранил его. Чибиса спас росгвардеец, выстрелив в злоумышленника из табельного оружия. Преступника задержали.

Главе региона сделали лапаротомию, провели ревизию и гемостаз. Перед операцией Андрей Чибис позвонил супруге и успокоил ее. После хирургического вмешательства он поблагодарил врачей.

- Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли и сделали все быстро и четко, и правильно. И, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой - только вперед! Все будет хорошо,

- сказал он.

Подозреваемый на допросе объяснил свой поступок личной неприязнью к губернатору, при этом он не был с ним знаком.

По данным источника «Коммерсанта», нападавший говорил о «приказах голосов в голове». Но на учете в психоневрологическом диспансере он не состоит. Зато привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. // фото: Андрей Чибис/Telegram