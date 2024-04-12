Обществознание перестанут изучать в шестом-восьмом классах

Из школьной программы 6-8 классов уберут обществознание. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на приказ минпросвещения РФ.

Российские школьники будут изучать дисциплину с 9-го класса. На предмет будет отведен один час в неделю. Общее количество рекомендованных учебных часов будет составлять 34 часа.

При этом у школьников с 5 по 8 классы прибавится часов на изучение истории. С 1 сентября 2025 года на предмет будет отведено 476 часов. // фото unsplash.com