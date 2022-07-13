«Перезагрузка» в Карелии прошла успешно

В “Перезагрузке” 7 и 8 июля приняли участие 30 предпринимателей, реализующих самые разные проекты в социальной сфере на территории Карелии.

Открытие бизнес-мероприятия прошло в глэмпинге «Елки на горке» на берегу озера Лососинное. Второй день - в конференц-зале Центра «Мой бизнес».

За 2 дня участники бизнес-ретрита успели:

разработать маркетинговую стратегию своего бизнеса на 3 года с учетом всех внешних и внутренних факторов;

научиться делегировать задачи так, чтобы оставались силы на развитие;

пообщаться и обменяться опытом с единомышленниками;

научиться распределять время так, чтобы его хватало на всё;

постоять босиком на настоящих гвоздях и не пораниться;

стать чуточку увереннее в себе и своих инициативах;

узнать, как с помощью йоги управлять навыком расслабления и концентрации даже в рабочей обстановке;

отдохнуть от города, ежедневной рутины и по-настоящему перезагрузиться.

Необычная и располагающая к общению обстановка глэмпинга “Ëлки на горке”, прекрасная погода, насыщенная обучающая программа от профессиональных экспертов и люди, которые близки друг другу по духу - мы запомним нашу “Перезагрузку” именно такой!

- прокомментировала Ульяшова Кристина, руководитель Центра инноваций в социальной сфере Республики Карелия.

АО “Корпорация развития Республики Карелия” приглашает всех желающих на следующие обучающие события.

Получить информацию о предстоящих тренингах и мастер-классах Центра «Мой бизнес» Республики Карелия можно на сайте, в группе Центра инноваций в социальной сфере РК или по телефону 8 (8142) 44-54-00.

Желающих пообщаться лично ждут по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19.

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