13 июля 2022, 13:40
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«Перезагрузка» в Карелии прошла успешно

Выездной 2-дневный бизнес-ретрит был огранизован Центром “Мой бизнес” Республики Карелия

В “Перезагрузке” 7 и 8 июля приняли участие 30 предпринимателей, реализующих самые разные проекты в социальной сфере на территории Карелии. 

Открытие бизнес-мероприятия прошло в глэмпинге «Елки на горке» на берегу озера Лососинное.  Второй день - в конференц-зале Центра «Мой бизнес». 

За 2 дня участники бизнес-ретрита успели:

  • разработать маркетинговую стратегию своего бизнеса на 3 года с учетом всех внешних и внутренних факторов;
  • научиться делегировать задачи так, чтобы оставались силы на развитие; 
  • пообщаться и обменяться опытом с единомышленниками;
  • научиться распределять время так, чтобы его хватало на всё;
  • постоять босиком на настоящих гвоздях и не пораниться; 
  • стать чуточку увереннее в себе и своих инициативах;
  • узнать, как с помощью йоги управлять навыком расслабления и концентрации даже в рабочей обстановке;
  • отдохнуть от города, ежедневной рутины и по-настоящему перезагрузиться. 

 

 

Необычная и располагающая к общению обстановка глэмпинга “Ëлки на горке”, прекрасная погода, насыщенная обучающая программа от профессиональных экспертов и люди, которые близки друг другу по духу - мы запомним нашу “Перезагрузку” именно такой!

- прокомментировала Ульяшова Кристина, руководитель Центра инноваций в социальной сфере Республики Карелия.

АО “Корпорация развития Республики Карелия” приглашает всех желающих на следующие обучающие события.

Получить информацию о предстоящих тренингах и мастер-классах Центра «Мой бизнес» Республики Карелия можно на сайте, в группе Центра инноваций в социальной сфере РК или по телефону 8 (8142) 44-54-00.

Желающих пообщаться лично ждут по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19.

 

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Центр
Бизнес-ретрит в Карелии
Перезагрузка в Карелии