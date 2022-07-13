Уникальные методики аппаратной косметологии появились в Петрозаводске

Уникальная и пока единственная в Карелии платформа VENUS VERSA позволяет безопасно и комфортно для пациента проводить востребованные омолаживающие и лечебные процедуры.

Данная методика позволяет использовать ее, как альтернативу хирургической блефаропластике. Процедуры позволяют убрать «второй» подбородок без пластической операции.

Также эта методика отлично борется с куперозом кожи, мелкими морщинами, расширенными порами. Значительно улучшается качество кожи. Специалистами клиники отработаны методики воздействия не только на лице, веках, шее и зоне декольте, но и на коже живота, бедер, коленей.

Эффект от применения этой методики достаточно быстрый, а результат продолжительный. Немаловажный фактор, как подчеркнули специалисты клиники, в том, что эта методика не имеет сезонных противопоказаний и возможна к применению даже летом.

Запатентованная технология с применением специального электрода NANOFRACTIONAL: микроигольчатого фракционного RF- термолиза позволяет добиваться стойкого эффекта подтяжки кожного лоскута, причем за счет выработки клетками кожи собственных эластинов и коллагенов.

Методика уже отлично показала и зарекомендовала себя, особенно в сочетании с Фотодинамической терапией REVIXAN.

Главное преимущество работы аппарата VENUS VERSA - это безопасность для пациента. В «GENESIS клинике» данную процедуру выполняют только квалифицированные врачи-косметологи, являющиеся также и сертифицированными врачами-дерматологами, которые регулярно участвуют в конференциях и тренингах по аппаратной косметологии.

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