Перевозчики не будут повышать стоимость проезда в маршрутках

Проезд в городских маршрутках подниматься не будет. Транспортные компании столицы Карелии отозвали уведомления о повышении проезда в автобусах. Об этом сегодня сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Владимир Любарский. Четыре письма поступили от ООО «Транспортная компания», «АТП 3», «Авто Сити», «АТП 2» за подписью одного директора Винокурова В.С.

Накануне мэр сообщил о намерении перевозчиков с 15 марта повысить стоимость проезда до 48 и 50 рублей. Резкое подорожание должно было затронуть маршруты №2, 5, 8, 21, 22, 4, 14, 12, 10, 19 , 17, 27 и 29.

Решение транспортных компаний вызвало большой резонанс. Сам мэр обратил внимание на то, что его сообщение в соцсети набрало более 700 комментариев, а репост записи сделали более 2200 раз, что, по его мнению, объективно и конкретно отражает отношение общества к ситуации. Также Владимир Любарский сообщил, что прошли встречи с антимонопольщиками, региональным Минтрансом и прокуратурой.

«Конечно, только лишь метод убеждения не всегда работает. Поэтому импульс, отправленный в адрес перевозчика о том, что в рабочем порядке состоялась встреча с представителями УФАС, городской прокуратуры, Минтранса Карелии, дошел до адресата. Уведомления о повышении стоимости проезда сегодня были отозваны», - написал градоначальник, добавив, что понимает, что это еще не финал и разговор с перевозчиками продолжится.