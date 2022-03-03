Новую базу для спасателей построят в Сортавале

Уже до конца этого года в Сортавале появится новая база для Карельской республиканской поисково-спасательной службы. В пятницу, 4 марта, вопросы ее строительства обсудят на рабочей встрече, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Руководство Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения обсудит с представителями подрядчика ход работ и сроки.

Договор на строительство заключили в феврале. Подрядчик должен сдать причал и два здания. В них будут два бокса для хранения техники спасателей, помещения для проведения занятий и повышения уровня подготовки.

Напомним, КРПСС включает пять отрядов, два из которых расположены в Петрозаводске – отряд спасателей и подразделение разминирования и взрывных работ. Еще три отряда находятся в Медвежьегорске, Кеми и Сортавале. // Фото: КРПСС