МВД предостерегло жителей Карелии от участия в уличных акциях

МВД предупредило жителей Карелии об ответственности за участие в незаконных уличных акциях. Ведомство поручило руководителям территориальных органов МВД реализовать комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка.

«В сети Интернет распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Руководством Министерства внутренних дел РФ даны поручения руководителям территориальных органов МВД России о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории», - сказано в сообщении министерства.

МВД предупредило, что попытки проведения несогласованных акций будут пресечены, организаторы и участники привлечены к ответственности.

«Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом», - подчеркнули в министерстве.

МВД попросили граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных мероприятий, не посещать районы, заявленные как места их проведения, а также предостеречь родных, детей и знакомых. (фото Максим Блинов, ria.ru)