Перевернувшийся грузовик едва не придавил автомобиль на Кукковке

Днем 24 мая на кольце на Кукковке перевернулся грузовик «Мерседес» со строительным мусором. Груз вывалился на дорогу.

Другим участникам движения повезло, что большегруз рухнул не на них. Дорожный инцидент запечатлела камера наблюдения.

К месту ДТП выезжали пожарные, ГАИ и скорая.

Участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» предположили, что грузовик «упал» из-за неравномерно распределенного груза:

«Под минватой похоже бой бетона был неравномерно навален, он его и завалил. Слава богу, что справа от него никакой легковушки не оказалось»

«Упал он потому, что вата только с одного края. С другого строительный мусор и чуть-ли не остатки бетона или грунта». © «Петрозаводск говорит»