Умер карельский писатель Леонид Вертель

В Петрозаводске 26 мая простятся с карельским писателем Леонидом Вертелем. Его не стало 22 мая после нескольких недель тяжелой болезни. О кончине писателя в соцсети рассказала его дочь. 2 июля ему исполнилось бы 85 лет.

По словам карельского фотографа Ильи Тимина, почти все рассказы в книгах Вертеля написаны от первого лица, а там автор весь, как на ладони - романтик, заядлый охотник и рыбак. Читателям хорошо известны его очерки и рассказы, воспевающие природу малой родины, наполненные беспокойством за ее сохранение для внуков и правнуков, написал петрозаводчанин в соцсети.

Вертель родился в Белоруссии, в Карелии он жил с 17 лет. Окончил техническое училище, работал слесарем на Онежском заводе, окончил лесохозяйственное отделение ПетрГУ. Являлся членом Союза писателей России. Профессиональный лесовик, охотник, рыбак, натуралист написал первые рассказы в 57 лет. Публиковался во многих журналах. Издал два сборника рассказов: «Наш белый свет» и «Я люблю тебя, жизнь...».

Прощание пройдет 26 мая в 14 часов в траурном зале на Кирова, 40-а. © «Петрозаводск говорит»