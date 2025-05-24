Мошенники обчистили желавшего заработать на инвестициях жителя Карелии

42-летний петрозаводчанин в мессенджере нашел сообщество по инвестированию, связался с человеком, который был готов ему помочь в этом начинании.

Житель Карелии вложил 98 500, переведя деньги на некий счет. Черех день финансовый куратор обрадовал мужчину тем, что рост его прибыли превысил 100%. Для вывода прибыли мужчину убедили перевести 67 тысяч рублей в качестве биржевой комиссии. Затем с него начали требовать новых переводов: то для оплаты НДФЛ, то для верификации.

Горожанин надеялся получить деньги, поэтому совершал переводы. В общей сложности он лишился 254 тысяч и заработал ровно ноль, рассказали в региональном МВД.

В копилке карельских правоохранителей появилось еще одно дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»