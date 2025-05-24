24 мая 2025, 12:51
Происшествия

Школьный автобус взорвался в Подмосковье

Транспорт должен был отвезти детей на мероприятие
взорвавшийся автобус
фото t.me/ostorozhno_novosti/36940

24 мая в Подмосковье взорвался школьный автобус. Транспортное средство в момент ЧП было пустым. Дети должны были сесть в автобус за десять минут до взрыва.

Об инциденте сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

Автобус должен был отвезти детей на мероприятие в среднюю школу села Полурядинки в городской округ Коломна.

Раздалось около десяти сильных хлопков. На момент взрыва детей и сопровождающих в транспорте не было. Автобус загорелся. Место ЧП оцепили. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Взрыв
автобус