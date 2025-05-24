24 мая 2025, 12:51
Школьный автобус взорвался в Подмосковье
Транспорт должен был отвезти детей на мероприятие
фото t.me/ostorozhno_novosti/36940
24 мая в Подмосковье взорвался школьный автобус. Транспортное средство в момент ЧП было пустым. Дети должны были сесть в автобус за десять минут до взрыва.
Об инциденте сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.
Автобус должен был отвезти детей на мероприятие в среднюю школу села Полурядинки в городской округ Коломна.
Раздалось около десяти сильных хлопков. На момент взрыва детей и сопровождающих в транспорте не было. Автобус загорелся. Место ЧП оцепили. © «Петрозаводск говорит»