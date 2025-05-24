Человек погиб на пожаре в Карелии

Ночью в минувшую пятницу в Карелии погиб человек. Его тело нашли в ходе тушения пожара в частном доме.

Спасателей вызвали 23 мая в 23:36 в питкярантскую деревню Рауталахти, там на улице Ладожская горел дом. С пожаром боролись девять человек. Пламя сильно повредило строение. В региональном МЧС сообщили об одном погибшем.

Тушили пожары и в других районах в минувшую пятницу. В Кондопожском районе в деревне Туглуба в СНТ «Нива-4» загорелась баня, а в селе Кончезеро - гараж. В Петрозаводске на Олонецкой улице горел частный дом. Пламя повредило крышу. В Питкяранте вечером горел мусор на открытой территории. © «Петрозаводск говорит»