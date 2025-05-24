Мужчина отдал мошенникам миллион и $5000 в надежде заработать

Очередная мечта жителя Карелии заработать на инвестициях столкнулась с жестокой реальностью. Предложение о заработке оказалось уловкой дистанционных жуликов.

С деньгами расстался 59-летний костомукшанин, согласившийся на заработок в Сети. Сказку о плюсах и перспективах получения дохода ему поведали в мессенджере. Лживый трейдер расписал все красиво, мужчина повелся, завел валютный счет и за неделю потратил 960 тысяч рублей. Дважды он выводил небольшую прибыль и, вероятно, радовался, что схема работает, пока его счет неожиданно не заблокировали.

Чтобы счет снова заработал, с мужчины потребовали пять тысяч долларов. Он внес деньги, но волшебства не произошло. Дистанционный помощник стал настойчиво требовать новых вложений, предлагал жителю Карелии брать деньги в долг у родных и знакомых. Такое давление со стороны незнакомца показалось «инвесторы» странным, и он обратился в полицию.

Статистка правоохранителей пополнилась новым уголовным делом о мошенничестве.

На днях «Петрозаводск говорит» рассказывал про невероятную схему вывода денег у петрозаводчанки через карту банка Ozon. Злоумышленники не звонили по телефону и не оправляли ей смс, но деньги увели. © «Петрозаводск говорит»