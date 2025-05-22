У петрозаводчанки через карту банка Ozon вывели почти все накопления

Текст, фото: Антонина Кябелева

История пропажи у петрозаводчанки с карт и вклада Сбербанка солидной суммы, на первый взгляд, кажется невероятной. Женщину не беспокоили злоумышленники, не звонили, не присылали СМС-сообщений. А деньги все равно испарились.

Я встретилась с жертвой необычного мошенничества. Елена (по просьбе моей собеседницы имя изменено) 18 апреля вернулась с ночного дежурства домой.

«Села пить кофе. У меня новая кофемашина, так что, приходя с работы, я первым делом готовлю себе кофе. Смотрю по ноутбуку сериал и жду мужа, который обычно приезжает на обед. Позвонила мужу, он сказал, что на обед приехать не сможет. Телефон у меня лежал рядом. Позднее я еще раз перезвонила мужу, попросила купить продукты. Супруг пришел примерно в 16 часов.

С момента возвращения с работы свой телефон я брала в руки два раза. Случайно зашла в сообщения и неожиданно увидела с номера 900 СМС-ку, что на карту банка Ozon переведено 100 тысяч рублей. Мне чуть не поплохело.

Муж предположил, что просто какая-то ошибка произошла. Я попыталась зайти в мобильное приложение Ozon, но у меня не получилось. Я позвонила на номер 900, чтобы заблокировать карты, и узнала, что у меня кто-то вывел деньги с накопительного счета Сбербанка, вклада и кредитной карты, которой я не пользовалась», - рассказала Елена.

Женщина тут же предупредила, что не производила никаких действий со своими счетами и картами. Ей сказали, что деньги были выведены на виртуальную карту банка Ozon, и посоветовали звонить на горячую линию банка Ozon. Там помочь ничем не смогли, заблокировали карту и предупредили, что с ней свяжется служба безопасности. Но до сих пор с женщиной никто не связался. На карте банка Ozon осталось 763 рубля с копейками.

Позднее Елена выяснила, что она якобы приобрела пять подарочных сертификатов на разные суммы от 50 до 100 тысяч рублей, 30 тысяч рублей перечислила некоему Рамазану Юсуповичу на карту Альфа-Банка, и 26 тысяч рублей - компании CDEK.

В общей сложности Елена лишилась 388 тысяч рублей. На накопительном счете ей оставили 600 рублей, а на кредитке 6,1 тысячи рублей.

По ее словам, кредитную карту ей буквально навязали в Сбербанке, когда она меняла зарплатную карту.

«Я принесла кредитную карту домой и положила ее в тумбочку. Но в приложении она у меня отсвечивает»,

- добавила моя собеседница.

Как только обнаружилась пропажа, Елена с мужем побежали в отделение Сбербанка. Странно, что сотрудница банка не предложила оставить заявление о пропаже денег, а направила женщину напрямую в полицию. Теоретически можно было попытаться отменить транзакцию, связаться с банком-получателем и попросить заблокировать счет подозрительного лица, кому ушли деньги. Считается, что, если действовать оперативно, в течение суток деньги еще можно вернуть. Кража средств произошла 18 апреля, и Елена сразу обратилась в Сбербанк.

Уже в полиции она поняла, что у нее было отключено звуковое и визуальное информирование о поступающих СМС-сообщениях, хотя она этого не делала. Как у нее ухитрились вывести деньги, до сих пор загадка. Личный кабинет портала Госуслуг взломан не был, мошенники не звонили, СМС не отправляли, своих данных Елена никому не сообщала и, вообще, с незнакомыми людьми не разговаривала. Женщина до сих пор не может понять, как преступникам удалось перечислить деньги с ее банковских счетов.

Самое неприятное, что ей с мужем пришлось срочно гасить кредит, на который мгновенно стали «капать» проценты. Так как злоумышленники просто перевели деньги с кредитки, а не приобретали товары, банк сразу стал начислять проценты.

«В Сбербанке на вопрос, как мне обезопасить свои деньги в будущем, ответили: «Никак!»,

- сказала Елена.

Для того чтобы понять механизм, с помощью которого удалось обчистить петрозаводчанку, я обратилась с запросами в полицию и Сбербанк. В пресс-службе МВД России по РК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело:

«В случаях, когда потерпевшие не общались с мошенниками напрямую и лично не переводили деньги, одной из причин списания денежных средств может быть взлом аккаунта на маркетплейсе, к которому потерпевший ранее привязал свои банковские карты или счета».

В полиции рекомендуют при смене номера телефона отвязать его от всех своих аккаунтов, настроить двойную аутентификацию, не сохранять пароли, а каждый раз при заходе в приложении вводить пароль, чаще их менять, не привязывать карты к аккаунтам в сети.

В пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка были еще более лаконичны. По данной ситуации там сообщили следующее:

«Банк отклонял операции как подозрительные и информировал об этом клиента, однако операции были вновь подтверждены клиентом».

Елена рассказала, что она вообще не видела СМС-сообщений из банка, не было никаких звуковых сигналов. Она случайно зашла в приложение и увидела последнюю СМС-ку о списании 100 тысяч рублей. После этого она стала звонить в банковские службы поддержки, обратилась в полицию. Только когда паника улеглась, она обнаружила, что СМС-сообщений было несколько. Через несколько дней они чудесным образом исчезли из ее телефона, так же незаметно, как появились. Елена утверждает, что никаких операций она, естественно, не подтверждала.

На днях ей пришел ответ из Сбербанка, в котором выражается сожаление о том, что она столкнулась с мошенничеством. В банке утверждают, что сомнительные операции были подтверждены, и по этой причине кредитная организация не может вернуть деньги. В письме сказано, что при входе в приложение Сбербанка «был введен правильный 5-значный пароль или использован Face ID либо отпечаток пальца». Банк не отвечает за проблемы, вызванные утечкой логина, постоянных и временных паролей, возникших вследствие противоправных действий третьих лиц.

«Мы также не имеем сейчас возможности приостановить платежи по кредитной карте, начисление процентов и неустойки на время расследования»,

- сказано в ответе.

Откровенно говоря, ответы из полиции и банка никак не прояснили ситуацию. Ответа на главный вопрос, как мошенники могли похитить деньги, как не было, так и нет. И это самое страшное. Ведь получается, что наши банковские счета не защищены от злоумышленников, и в один прекрасный день, попивая кофе, можно лишиться всех сбережений. Мы обязательно будем следить за тем, чем завершится расследование по данному уголовному делу. Ведь если действительно все столь тревожно, и мошенники так легко могут опустошить наши счета, то подобные риски лучше оценить заранее.