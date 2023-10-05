Перепись показала, каких птиц в России больше всего

Пернатых посчитали в России в рамках ежегодной акции – Евразийский учет птиц. За пернатыми в 63 регионах страны наблюдали 5 763 человека. Им удалось насчитать 164 532 особи птиц (343 вида).

Наиболее многочисленным видом оказался обыкновенный скворец (42 542), на втором месте кряква (15 282 особи), на третьем сизый голубь (11 724), на четвертом лысуха (7511), на пятом домовой воробей (5455), на шестом большая синица (5276), следует из данных Минприроды.

Полученные результаты имеют научную ценность, так как собранная информация о видовом и количественном составе птиц, используются орнитологами ООПТ, научными и образовательными учреждениями.

Карелия заняла 11 место в списке регионов по количеству учтенных птиц. 108 наблюдателей насчитали в нашей республике 34 вида птиц или 3231 особь. Больше всего птиц насчитали в Крыму, Рязанской и Ростовской областях. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»