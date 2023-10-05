Школу в Заозерье построить не могут, детей хотят направить в другую

Жители Заозерья получили ответ из федерального Минпросвещения на свое обращение по поводу строительства новой школы в селе вблизи Петрозаводска. Об этом сегодня сообщается в VK-паблике «Заозерье Прионежья».

В департаменте развития инфраструктуры министерства сообщили, что в Карелии в рамках нацпроекта «Образование» до конца года планируют построить четыре школы. Между тем республика не направляла заявку на выделение субсидии для строительства школы в Заозерье. Сейчас уже все деньги распределены.

В департаменте пояснили, что получить финансирование на строительство школы можно в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Минпросвещения направило в субъекты запросы для формирования предложений по выделению дополнительных бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов для софинансирования капитальных вложений в объекты госсобственности. Но правительство Карелии не предоставило заявку о включении школы в эту программу. В департаменте предположили, что построить школу можно за счет консолидированного бюджета региона, а также путем привлечения внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства.

Судя по комментариям, подписчики паблика недоумевают, почему правительство Карелии все это время не направляло заявки для софинансирования строительства новой школы.

Департамент также приложил ответ, полученный от премьер-министра регионального правительства Александра Чепика по ситуации с нехваткой мест в заозерской школе №10. Школа рассчитана на 264 ученика. С 2016 года количество учащихся возросло с 164 до 366 человек, а число тех, кто учится во вторую смену с 34 до 115. Чепик признает, что село активно застраивается, в связи с чем число учащихся в школе будет расти.

Между тем власти республики не могут построить новую школу за счет бюджета. А проблему с наполняемостью чиновники предлагают решить путем распределения учащихся заозерской школы в школу в Соломенном, расстояние до которой составляет 4 км.

«Министерством образования и спорта республики Карелия прорабатывается вопрос подвоза обучающихся 10-11 классов из с. Заозерья в МОУ «СОШ №7» Петрозаводска, проектная мощность которой (470 мест) при контингенте обучающихся в 2023/24 учебном году 404 человека позволяет обеспечить образовательный процесс», - говорится в письме. // фото freepik.com