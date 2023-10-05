Военный комиссар Карелии рассказал об особенностях осеннего призыва

Военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев подвел итоги весеннего призыва и рассказал об особенностях осенней призывной кампании.

По итогам весенней призывной кампании 2023 года в ряды вооруженных сил Российской Федерации из Карелии направили более 1100 новобранцев. Большинство ребят ушли служить в части на территории Западного военного округа. Благодаря взаимодействию Военного комиссариата региона и республиканского ДОСААФ более 120 призывников перед призывом в армию получили водительские права категории C, D, E. Также молодые люди осваивали специальности сварщика, тракториста, повара и иные, востребованные в рядах вооруженных сил. 55 молодых людей поступили в военные образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации.

Подводя итоги весенней призывной кампании 2023 года, Андрей Артемьев отметил положительную динамику.

Призывная дисциплина среди молодежи Республики Карелия значительно улучшилась. Эта тенденция сохраняется несколько последних лет. На заседание призывных комиссий весной 2023 года прибыло более 99% молодых людей,

– сказал военный комиссар региона.

В период осенней кампании в республике на военную службу призовут около 500 новобранцев. Андрей Артемьев отдельно подчеркнул, что участие граждан, призванных на военную службу, в специальной военной операции не предусматривается.

Особенностью осенней призывной кампании, проходящей в республике, станет постепенное внедрение автоматизированной системы в области воинского учета. Жителей Карелии на первичный воинский учет будут ставить без необходимости личной явки в комиссариат. Также сообщить о смене места жительства на срок более 3 месяцев будущие призывники смогут удаленно, через портал «Госуслуг». Новшеством в регионе также станет и вручение повесток о призыве на военную службу в электронном виде. При этом все призывники в Карелии получат и обычные повестки.

Призывной возраст в 2023 году остается прежним – от 18 до 27 лет. Срок службы также остается без изменений и составит 1 год.