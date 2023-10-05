Даты последних рейсов на Кижи объявили перевозчики

Последний водный рейс по маршруту «Петрозаводск - Кижи» состоится 15 октября. Отправление из карельской столицы – в 10:00, сообщают в группе «Петрозаводск транспортный» ВКонтакте.

Это рейс компании «Комета», она пока еще работает. Последний социальный рейс на остров состоится 8 октября, с остановкой в Сенной Губе.

Компания «РЖД», которая перевозит пассажиров на судах по маршрутам «Петрозаводск - Кижи» и «Сортавала - Валаам», уже завершила работу в этом сезоне. // фото: Romario99/ pixabay.com