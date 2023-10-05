Людмила Котович возглавила карельский Роспотребнадзор

Людмила Котович официально стала главой карельского Роспотребнадзора. До этого она находилась в статусе исполняющей обязанности руководителя. Приказ о назначении главного санитарного врача республики был подписан накануне, 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Котович была одним из фигурантов дела о гибели детей на Сямозере в 2016 году. В апреле прошлого года Третий кассационный суд в Петербурге оставил в силе вынесенный ранее оправдательный приговор в отношении Котович и бывшего руководителя Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Оба фигуранта дела о гибели детей обвинялись в халатности, по причине которой могла произойти трагедия.

Котович окончила Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности «Медико-профилактическое дело».

С 1991 года по 2000 год работала врачом-интерном эпидемиологического отдела Центра госсанэпиднадзора Невского района Петербурга, врачом-эпидемиологом, заведующей эпидемиологическим отделом Центра госсанэпиднадзора петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги. Затем была заведующей отделением дезинфекции и эпиднадзора за госпитальными и социально-обусловленными инфекциями эпидемиологического отдела. С 2005 года трудится в Роспотребнадзоре. Имеет почетное звание «Почетный работник Роспотребнадзора». // фото с сайта карельского правительства