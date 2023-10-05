Более 500 человек призовут в армию этой осенью в Карелии

Более 500 человек планируют призвать на службу во время осеннего призыва. Об этом сообщил военный комиссар Карелии Андрей Артемьев, пишет ИА «Республика». Военком заявил, что поставленная задача будет выполнена.

«Осенью мы должны призвать чуть более 500 человек. Эта цифра сопоставима с предыдущими годами и выполнима. Она у нас варьируется от 400 до 600 человек», - приводит издание слова Артемьева.

Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до конца года. С 4 октября в регионе заработали призывные комиссии. Также военкоматы вызовут две тысячи мужчин для проверки данных. // фото скриншот прямой линии