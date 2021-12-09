Переход на газ поможет существенно сократить расходы на топливо

Стоимость газа стабилизировалась, что сделало его использование при заправке автомобиля выгодным для водителя.

Почувствовать эту выгоду можно, установив газобаллонное оборудование.

Компания «Росгаз» имеет собственный центр по переводу автомобилей на газ. Установку производят специалисты с опытом работы с ГБО более 20 лет.

Мастера прошли сертификацию в Lovato и Digitronic. Устанавливается качественное итальянское газовое оборудование Lovato.

Если газовая система была установлена непрофессионалами, то это может привести к серьёзному ущербу для двигателя. Остерегайтесь неопытных самоучек, которые не несут ответственности ни за оборудование, ни за ваш автомобиль,

-предупреждают специалисты «Росгаза».

Компания «Росгаз» заключает с владельцем авто официальный договор и предоставляет гарантию на выполненные работы. А также оказывает постгарантийное обслуживание.

На все вопросы по установке газобаллонного оборудование, его использовании и гарантиях ответят специалисты компании «Росгаз» по телефону +7 (921) 461-06-21. Менеджер поможет рассчитать личную экономию.

В группе можно более подробно ознакомиться с вопросами установки газобаллонного оборудования, посмотреть фото успешно выполненных работ, а также задать все необходимые вопросы.

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