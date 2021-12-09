Ещё один детский сад построен в Карелии

Жители Ильинского помнят, как ждали появления нового детского сада ещё в 2019 году. Но спустя несколько месяцев с начала работ договор с подрядчиком был расторгнут в связи с нарушением сроков строительства. Были вопросы и к самому проекту. К лету 2020-го появился новый проект, разработанный проектной организацией КЦИП «Алгоритм», а в декабре того же года компания «КСМ» выиграла конкурс на строительство, а точнее, дострой объекта.

Фактически, строительные работы были завершены ещё в сентябре, однако дополнительное время потребовалось на подключение здания к водоснабжению, сетям канализации и теплосетям, эти работы выполняли местные компании.

По предыдущему опыту, от момента завершения строительства до момента начала работы детского сада проходит от 3 месяцев до года. Поскольку детский сад в Ильинском передан заказчику с полной отделкой, оборудованием и мебелью, хочется надеяться, что этот срок будет минимальным, и малыши из Ильинского и близлежащих населённых пунктов очень скоро смогут пойти в новый комфортный детский сад.

В портфолио «КСМ» это девятый детский сад, к концу года количество детских садов, построенных компанией, будет одиннадцать: 6 – в Петрозаводске и 5 – в районах Карелии.

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