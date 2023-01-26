Пенсионерку из Карелии напугали и заставили отдать миллион рублей

В полицию Кондопоги обратилась 63-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что лишилась 960 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил печальную новость - кто-то пытается оформить кредит на имя женщины. Ей объяснили, что, если злоумышленникам это удастся, она станет соучастницей преступления. Далее звонивший стал диктовать напуганной пенсионерке план действий.

Горожанку заставили взять кредиты в трех банках и перевести эти деньги небольшими частями на различные счета. Таких счетов оказалось больше двадцати. Злодеи постоянно контролировали женщину и не давали ей опомниться.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют детали произошедшего. // Фото: unsplash.com