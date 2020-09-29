Пенсионерка пострадала из-за вора, которого сама пригласила в гости

60-летняя женщина попросила петрозаводскую полицию найти ее нового приятеля, о котором ей было мало что известно. А вдобавок женщина просила привлечь его к ответственности.

Оказалось, что пенсионерка познакомилась с 35-летним мужчиной, которого позвала себе. Досуг они проводили за рюмочкой. В какой-то момент гость попросил воспользоваться телефоном женщины и вышел на улицу.

Пенсионерка ждала, что новый приятель вернется, но безуспешно. А спустя время она узнала, что с ее счета пропало более девяти тысяч рублей, рассказали в МВД.

Стражи порядка нашли подозреваемого. Мужчина сознался, что через мобильное приложение перевел часть чужих денег себе и на счете знакомых, которым задолжал. Полицейские изъяли телефон и возбудили уголовное дело о краже.