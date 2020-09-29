Следком проверяет гибель женщины на пожаре в Карелии

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 88-летней женщины на пожаре в Беломорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал ранее портал «Петрозаводск говорит», сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в Беломорске поступило в МЧС днем 27 сентября. О том, что произошел пожар, стало известно после того, как пенсионерку навестили родственники. Они вскрыли дверь и обнаружили женщину мертвой.

Сейчас следователи выясняют причины возгорания и обстоятельства смерти пожилой женщины. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.