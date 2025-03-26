Пенсионерка из Петрозаводска отдала свои деньги аферистам

В полицию Петрозаводска обратилась 70-летняя женщина. Горожанка рассказала, что лишилась сбережений после общения по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ее напугал телефонный звонок. Звонившая женщина рассказала, что кто-то получил доступ к аккаунту петрозаводчанки на портале госуслуг. Ее деньги якобы оказались в опасности.

Для спасения средств женщине предложили обналичить накопления и перевести их на некий безопасный счет. Часть сбережений пенсионерки отправилась аферистам, часть не дал снять банк.

Злодеи получили 700 тысяч рублей от женщины. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.