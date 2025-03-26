Серебряный призер Паралимпиады в Токио погиб на СВО

Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио 2020 года Александр Работницкий погиб в ходе специальной военной операции. В сентябре этого года ему бы исполнилось 32 года.

Спортсмен отправился на фронт добровольцем. О гибели призера Паралимпиады сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

«Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину», - сказано в сообщении о гибели спортсмена.

На Играх в Токио Работницкий стал вторым в беге на дистанции на 1500 м. Россиянин также победил на чемпионате мира в 2019 году, две золотые награды и одна серебряная на чемпионатах Европы.