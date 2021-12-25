Пенсионерка из Петербурга перевела миллионы иностранному «жениху»

Пожилая петербурженка познакомилась с иностранным ухажером на сайте знакомств и поверила, что он хочет переехать в Россию. Женщина «помогла» виртуальному возлюбленному, отправив ему 2,5 миллиона рублей, пишет «Фонтанка».

Однако человек, представлявшийся работающим в Сирии военным медиком, оказался мошенником. Доверчивая невеста лишилась сбережений. Она обратилась в полицию Приморского района 24 декабря.

Женщина рассказала, что переписывалась с иностранцем с августа этого года. Он сказал, что его зовут Люк, сообщил о работе военным медиком в горячей точке.

В какой-то момент «врач» написал, что устал от опасной работы и мечтает переехать к любимой в Россию. Но для этого нужно потратить 2,5 миллиона рублей.

Петербурженка перевела эту сумму на карту жениху, после чего он пропал. Только тогда женщина поняла, что общалась с аферистом. // Фото: Olga1205/Pixabay.com