Почти 25 тысяч человек в России за сутки заразились коронавирусом

Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтвердили еще у 24,9 тысяч человек. Оперштаб сообщил, что больше всего новых инфицированных в Москве, там выявили 2 714 случаев.

В Петербурге зафиксировали 2 072 зараженных, в Подмосковье - 1 431. При этом скончался от коронавирусной инфекции за сутки 981 пациент.

Самая высокая летальность тоже в Москве, там ковид унес жизни 72 пациентов. В Подмосковье умерли 55 больных, в Санкт-Петербурге - 52.

Всего в РФ с момента начала пандемии от коронавируса погибли 303 250 человек. зараженных зарегистрировали 10 миллионов 368 тысяч 299. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com