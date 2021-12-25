25 декабря 2021, 14:08
Почти 25 тысяч человек в России за сутки заразились коронавирусом
На 25 декабря в стране от COVID-19 умер еще 981 человек
Заражение коронавирусом за минувшие сутки подтвердили еще у 24,9 тысяч человек. Оперштаб сообщил, что больше всего новых инфицированных в Москве, там выявили 2 714 случаев.
В Петербурге зафиксировали 2 072 зараженных, в Подмосковье - 1 431. При этом скончался от коронавирусной инфекции за сутки 981 пациент.
Самая высокая летальность тоже в Москве, там ковид унес жизни 72 пациентов. В Подмосковье умерли 55 больных, в Санкт-Петербурге - 52.
Всего в РФ с момента начала пандемии от коронавируса погибли 303 250 человек. зараженных зарегистрировали 10 миллионов 368 тысяч 299. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com