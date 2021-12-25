Фармаколог перечислил средства борьбы с похмельем, и это не лекарства

Оказывается, все популярные у россиян способы справиться с похмельем на самом деле не работают. Поправить свое самочувствие после застолья помогут не лекарства или сорбенты, рассказал изданию «Доктор Питер» главный внештатный клинический фармаколог петербургского комздрава Александр Хаджидис.

Он объяснил, что почти во всех аптечных антипохмелинах основным действующим веществом является обычный аспирин. Он не поможет снять тошноту, головокружение, слабость или головную боль от похмелья, как и другие лекарства.

Люди принимают сорбенты до или после возлияний, чтобы вывести вредные вещества. Но это бессмысленно, ведь алкоголь мгновенно усваивается в желудке, сразу поступая в кровь. Так что абсорбировать просто нечего.

При этом вредные продукты распада этилового спирта действительно надо быстро удалить из организма. Для этого нужно как можно больше пить: воду, морсы, минералку.

Хорош для улучшения самочувствия также куриный бульон. Еще фармаколог посоветовал кавказское блюдо хаш. Это суп, который готовят, как и русский холодец, но подают и едят горячим. // Фото: jarmoluk/pixabay.com