Суд в России наложил на владельца Facebook штраф 1,9 миллиарда рублей

Владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp компания Meta должна будет заплатить 1,9 миллиарда рублей. Ее оштрафовали за повторное неудаление запрещенной в России информации, сказано в Telegram-канале пресс-службы судов Москвы.

О таком решении столичного суда стало известно 24 декабря. Ранее, в этот же день, за подобное правонарушение оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что поскольку компании не удалили объявленные в РФ запрещенными материалы, им могут выписать новые оборотные штрафы.

Напомним, о планах оштрафовать зарубежные IT-гиганты ведомство объявило еще весной. Их наказывают за то, что они не удаляют из соцсетей призывы к подросткам выходить на несогласованные акции и другие экстремистские материалы. // Фото: geralt/Pixabay.com