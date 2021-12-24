На Google в России наложили оборотный штраф, превышающий 7 миллиардов

IT-гиганту Google впервые назначен оборотный штраф в размере свыше 7,2 млрд рублей. Причиной для таких санкций, наложенных 24 декабря в мировом суде Таганского района Москвы, стало систематическое неудаление контента, признанного в России запрещенным.

«Постановлением мирового судьи... по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13.41 КоАП России, Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», - сообщили РИА Новости в суде.

Ранее компания была оштрафована на 5 миллионов рублей за неудаление ссылок. (фото pixabay.com, irfanahmad)