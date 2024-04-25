Пенсионера спасли из горящего дома

Утром 24 апреля на пульт Единой службы спасения Пудожского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Пяльме.

Очаг возгорания находился на кухне. В одной из комнат пожарные обнаружили хозяина дома, который и не подозревал, что у него случился пожар, так как был пьян.

Пожарные вынесли пенсионера в безопасное место и быстро справились с огнем. В результате пожара в кухне были повреждены стена и потолок на общей площади пять квадратных метров.

Спасенный мужчина 1956 года рождения в медицинской помощи не нуждался. По предварительным данным специалистов пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

С начала года на 311 пожарах карельские огнеборцы спасли 99 человек. // фото wirestock/ freepik.com