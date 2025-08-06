Пенсионер из Карелии лишился огромных денег в надежде заработать

В полицию Медвежьегорского района обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионер пояснил, что хотел заработать на инвестициях. Со злодеями он общался с начала мая. Мужчина отдал им более 3,7 миллиона рублей. Прибыль вывести не смог.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»