06 августа 2025, 11:31
Происшествия

Пенсионер из Карелии лишился огромных денег в надежде заработать

Мужчина из Медвежьегорского района потерял 3,7 миллиона рублей на инвестициях
Мигалка полиции
Фото: unsplash / Michael Fortsch

В полицию Медвежьегорского района обратился пожилой мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пенсионер пояснил, что хотел заработать на инвестициях. Со злодеями он общался с начала мая. Мужчина отдал им более 3,7 миллиона рублей. Прибыль вывести не смог.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Медвежьегорский район
мошенники
МВД
Полиция
новости Карелии