24 мая 2022, 09:11
Печная труба стала причиной пожара в частном доме
Два пожарных расчета не дали огню распространиться по всему строению
Сегодня в полночь в Петрозаводске на улице Пегремской произошел пожар в двухэтажном частном доме. На место происшествия выезжали два пожарных расчета, которым удалось спасти строение.
По сообщению пресс-службы МЧС Карелии, специалисты ведомства в течение 10 минут справились с огнем.
В результате пожара была повреждена печная труба, из-за которой, по всей видимости, и случился пожар. По данному происшествию специалисты проводят проверку. Фото: pixabay.