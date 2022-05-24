Печная труба стала причиной пожара в частном доме

Сегодня в полночь в Петрозаводске на улице Пегремской произошел пожар в двухэтажном частном доме. На место происшествия выезжали два пожарных расчета, которым удалось спасти строение.

По сообщению пресс-службы МЧС Карелии, специалисты ведомства в течение 10 минут справились с огнем.

В результате пожара была повреждена печная труба, из-за которой, по всей видимости, и случился пожар. По данному происшествию специалисты проводят проверку. Фото: pixabay.