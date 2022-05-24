Петрозаводские пожарные спасли задыхающуюся собаку

На пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил необычный звонок. Мужчина просил оказать помощь собаке, которая задыхалась от того, что что-то произошло с ошейником, который с каждой минутой все сильнее затягивался на шее животного.

Мужчина пытался устранить проблему, но у него ничего не получилось. Прибывшие к месту вызова пожарные из Соломенного с помощью шанцевого инструмента быстро освободили собаку от смертельного ошейника.

Как отметили в пресс-службе МЧС Карелии, объяснить произошедшее так никто и не смог. Хозяин собаки был безмерно благодарен пожарным за спасение своего друга. Фото: pixabay.