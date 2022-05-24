В Медвежьегорске предотвратили лесной пожар

На пульт Единой службы спасения Медвежьегорска вчера вечером поступил сигнал о возгорании сухой травы на большой площади в районе улицы Санаторной. Огонь угрожал перекинуться на ближайшие лесопосадки. Пожарный расчет прибыл на место в течение нескольких минут.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в течение 20 минут распространение пламени удалось остановить, а затем и полностью потушить. В результате было выжжено 600 кв. м сухой травы. Но перекинуться огню на лесную зону пожарные не дали.

Специалисты ведомства устанавливают причину, по которой произошло возгорание. В ведомтсве отметили, что всего с начала пожароопасного периода карельские пожарные на территории республики ликвидировали 48 травяных пожаров. Фото: 10.mchs.gov.ru.