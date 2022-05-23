Школы в Петрозаводске вновь получили сообщения о «минировании»

Школы в столице Карелии утром в понедельник, 23 мая, проверили после массовой рассылки с угрозами о минировании. Об этом в своем аккаунте сообщил министр образования и спорта республики Роман Голубев. В этот день в школах Петрозаводска должны были проходить экзамены в девятых классах.

По словам министра, рано утром образовательные учреждения получили массовую рассылку с угрозами. Школы связались с правоохранительными органами, здания проверили. Сообщения оказались ложными. Голубев добавил, что экзамены должны пройти в штатном режиме.

Отметим, что в конце прошлой недели сообщениях с угрозами минирования получили школы №46 и №48 и два детских садика №41 и №54. Сообщения оказались ложными, но людей эвакуировали. Сдать ОГЭ успели не все школьники, сдать экзамены они смогут в резервные дни. После случившегося министр заявил, что в образовательных учреждениях усилены меры безопасности. (фото pixabay.com, 12019)