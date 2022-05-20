В школах и детсадах Карелии усилены меры безопасности после угроз

Во всех учреждениях Карелии усилены меры безопасности. Руководство организаций во взаимодействии с правоохранительными органами следует инструкциям и обеспечивает безопасность детей и сотрудников. Об этом после сообщений о «бомбах» написал в своем аккаунте министр образования и спорта республики Роман Голубев.

Напомним, 20 мая угрозы о минировании поступили в две школы в Петрозаводске, когда девятиклассники сдавали экзамены. учеников и учителей эвакуировали из школ №46 и 48. По информации ИА «Республика» ложные сообщения о минировании также поступили в детские сады №41 и 54. Детей, воспитателей и персонал также эвакуировали. Правоохранительные органы проверили здания образовательных организаций.

Голубев сообщил, что министерство взяло ситуацию на особый контроль, держит связь с учреждениями и оказывает необходимую помощь. (фото pixabay.com, DeltaWorks)